Intr-o nota adresata managerilor vazuta de Reuters, Jean-Bernard Levy a spus ca a incercat sa-i convinga pe ministri sa adopte un alt curs si ca acum analizeaza masurile pentru a apara interesele EDF. Actiunile companiei au scazut vineri cu pana la 25%, dupa ce guvernul presedintelui Emmanuel Macron, care se va confrunta cu o lupta pentru realegerea sa in trei luni si doreste sa scape de furia publicului fata de cresterea facturilor la energie, a ordonat EDF sa vanda mai multa energie nucleara ieftina firmelor rivale. ”Acesta nu este ceea ce am propus guvernului”, a spus Levy in nota interna.…