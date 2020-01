Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al grupului Alphabet, compania mama a Google, Sundar Pichai, a sustinut luni propunerea Uniunii Europene de interzicere temporara a tehnologiei de recunoastere faciala, din cauza posibilitatii de a fi folosita cu rea-intentie, transmite Reuters.”Consider ca este important…

- Inteligenta artificiala (AI) este "prea importanta" pentru a nu fi reglementata, din cauza distrugerilor pe care ar putea sa le provoace daca va ramane nesupravegheata, a declarat CEO-ul companiei Google, citat de Press Association. Potrivit lui Sundar Pichai (CEO-ul Alphabet, grupul ce detine Google,…

- S-a deschis oficial targul Consumer Electronic Show, ce are loc in Las Vegas, in perioada 7 - 10 ianuarie, inteligența artificiala, 5G, dispozitive pliabile, tehnologie de supraveghere, rezoluții 8K și robotica fiind cuvintele cheie ale ediției din acest an.

- Ludwig van Beethoven a apucat sa scrie, inainte de a muri, in 1827, doar cateva note din ceea ce ar fi putut fi Simfonia a X-a, insa o echipa de muzicologi si informaticieni incearca sa extinda partitura acestei lucrari cu ajutorul inteligentei artificiale, relateaza vineri AFP. Rezultatul final…

- Inteligenta artificiala (AI) "sporeste inegalitatile" din lume si implementarea ei ar trebui sa fie supusa unei reglementari stricte, in special pentru tehnologiile sensibile precum cele de recunoastere faciala, se afirma intr-un raport publicat joi de un colectiv de cercetatori de la Universitatea…

- Ministrul de Finante, Florin Citu a declarat miercuri ca Romania are o rezerva suficienta pentru a face fata oricaror presiuni asupra finantarii sau a cursului de schimb si a promis ca in scurt timp va linisti pietele cu masuri destinate reducerii deficitului bugetar, transmite Bloomberg. …

- in urmatorii 3-5 ani – 2 din 3 jucatori din UE considera subiectul de importanța strategica Despre implementarea soluțiilor bazate pe inteligența artificiala pentru imbunatațirea performanței business-ului se vorbește cu entuziasm de cațiva ani, insa, pentru majoritatea industriilor, impactul acestora…

- Google va utiliza inteligența artificiala pentru imbunatațirea rezultatelor oferite de motorul sau de cautare, ceea ce va face ca acesta sa poata interpreta mai exact miliardele de cautari zilnice, transmite Bloomberg, potrivit MEDIAFAX.