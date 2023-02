Stiri pe aceeasi tema

- ”Acest tip de inteligenta artificiala despre care vorbim acum poate duce uneori la ceva ce numim halucinatii. Acest lucru se exprima in asa fel incat o masina sa ofere un raspuns convingator, dar complet inventat”, a declarat Prabhakar Raghavan, vicepresedinte senior la Google si seful Google Search,…

- Ce este ChatGPT și ce poate sa faca. Se tot vorbește despre tehnologia ChatGPT, insa ce poate mai exact sa faca aceasta și cat de utila este in viața de zi cu zi? Concret, ChatGPT este un software conceput pentru a imita o conversație de tip uman pe baza indicațiilor utilizatorului. Ce este ChatGPT…

- Acțiunile Google au scazut miercuri cu 7,44%, evaporand aproape 100 de miliarde de dolari din capitalizarea companiei, dupa ce Bard – chatbotul de inteligența artificiala lansat de Google – a dat un raspuns greșit, scrie Reuters.Google a postat pe Twitter cum poate fi folosit sistemul sau. Clipul arata…

- Google a dezvaluit luni un nou instrument de chatbot denumit "Bard", intr-o incercare aparenta de a concura cu succesul viral al ChatGPT, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Grabita sa monetizeze succesul surprinzator al chatbot-ului lansat racent, OpenAI anunta ChatGPT Plus, o versiune Premium a ChatGPT, care va costa 20 de dolari pe luna. Disponibila pentru inceput doar in Statele Unite, versiunea Plus va oferi o serie de facilitati suplimentare, printre care se numara…

- Puneți o intrebare programului de inteligența artificiala, așa cum au facut-o milioane de oameni in ultimele saptamani, iar acesta va face tot posibilul sa va raspunda. De la lansarea sa in noiembrie anul trecut, ChatGPT a devenit un succes extraordinar. In esența, un chatbot imbunatațit, programul…

- Microsoft este in discuții pentru a investi 10 miliarde de dolari in OpenAI, compania deținatoare a software-ului de inteligența artificiala ChatGPT, ca parte a finanțarii care va duce la o evaluare a firmei de 29 de miliarde de dolari, relateaza publicația Semafor, ce citeaza persoane familiare cu…

- ​Microsoft este in discuții cu OpenAI pentru a investi 10 miliarde dolari in companie și pentru a integra chatbot-ul ChatGPT in produse precum Word, Outlook și Powerpoint, scrie Bloomberg. Microsoft a investit un miliard de dolari in OpenAI in 2019, iar ChatGPT este programul care a uimit multa lume…