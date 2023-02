Stiri pe aceeasi tema

- Seful Google Search a avertizat impotriva capcanelor inteligentei artificiale din chatbot-uri, in timp ce compania-mama Google Alphabet lupta pentru a concura cu aplicatia de succes ChatGPT, a informat agenția Reuters, preluata de news.ro.„Acest tip de inteligenta artificiala despre care vorbim acum…

- Acțiunile Google au scazut miercuri cu 7,44%, evaporand aproape 100 de miliarde de dolari din capitalizarea companiei, dupa ce Bard – chatbotul de inteligența artificiala lansat de Google – a dat un raspuns greșit, scrie Reuters.Google a postat pe Twitter cum poate fi folosit sistemul sau. Clipul arata…

- Google va pune la dispoziția publicului tehnologia sa de chatbot in „saptamanile și lunile urmatoare”, ca raspuns la succesul lui ChatGPT, un chatbot cu inteligența artificiala susținut de Microsoft, care a devenit un fenomen global dupa ce a fost lansat gratuit, scrie The Guardian . Sundar Pichai,…

- Grabita sa monetizeze succesul surprinzator al chatbot-ului lansat racent, OpenAI anunta ChatGPT Plus, o versiune Premium a ChatGPT, care va costa 20 de dolari pe luna. Disponibila pentru inceput doar in Statele Unite, versiunea Plus va oferi o serie de facilitati suplimentare, printre care se numara…

- Senzatia provocarilor tehnologice din aceste zile este ChatGPT, „robotelul" lansat de compania de inteligenta artificiala OpenAI la sfarsitul anului. In primele cinci zile de la lansare, ChatGPT a adunat un milion de utilizatori, atrasi de abilitatile sale conversationale si de editare de text si starneste…

- Puneți o intrebare programului de inteligența artificiala, așa cum au facut-o milioane de oameni in ultimele saptamani, iar acesta va face tot posibilul sa va raspunda. De la lansarea sa in noiembrie anul trecut, ChatGPT a devenit un succes extraordinar. In esența, un chatbot imbunatațit, programul…

- Microsoft este in discuții pentru a investi 10 miliarde de dolari in OpenAI, compania deținatoare a software-ului de inteligența artificiala ChatGPT, ca parte a finanțarii care va duce la o evaluare a firmei de 29 de miliarde de dolari, relateaza publicația Semafor, ce citeaza persoane familiare cu…

- ​Microsoft este in discuții cu OpenAI pentru a investi 10 miliarde dolari in companie și pentru a integra chatbot-ul ChatGPT in produse precum Word, Outlook și Powerpoint, scrie Bloomberg. Microsoft a investit un miliard de dolari in OpenAI in 2019, iar ChatGPT este programul care a uimit multa lume…