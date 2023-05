Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca nu vor exista taieri de salarii in sistemul bugetar pentru ca nu este niciogaura la buget, desi ANAF trebuie sa colecteze mai bine. Seful statului a confirmat ca in coaliția de guvernare exista discuții despre comasarea alegerilor din 2024. Klaus Iohannis…

- Din pacate, sistemul nostru bancar a ramas prizonierul unor mentalitați care sunt cam depașite in lumea moderna, in care ceea ce conteaza este daca ai un harb de mașina undeva pe camp decat un plan de afaceri bine facut, a declarat Eugen Radulescu, directorul Direcției de Stabilitate din BNR.

- Situatii alarmant de multe exista in ultima perioada in legatura cu citirea si transmiterea datelor de catre consumator sau de catre distribuitor, precum si o inconsecventa a emiterii facturilor, dar si o neconcordanta intre cele transmise si cele notate in factura, a declarat, joi, intr-o conferinta…

- Intr-un discurs menit sa calmeze nervii zguduiti de doua falimente importante ale bancilor, luna aceasta, Yellen a spus ca sistemul bancar din SUA se stabilizeaza si ca masurile luate pentru garantarea depozitelor in acele institutii au aratat ”un angajament hotarat” de a se asigura ca economiile deponentilor…

- Piața valutara locala a fost calma la jumatatea acestei saptamani, in ciuda furtunii financiare care a izbucnit in Statele Unite, dupa falimentul Silicon Valley Bank care a fost preluata deja de autoritațile federale, și care s-a rasfrant și asupra altor banci. Europa parea ca este ferita de acest tsunami,…

- "Sistemul semiautomat de franare a funcționat, la fel și semnalizarea, iar din acest motiv efectele accidentului putand fi mult minimizate. Din discuțiile cu cei de la Autoritatea Feroviara și de Siguranța feroviara, am ințeles ca sistemul de franare a funcționat", a afirmat Ionuț Savoiu, secretar de…

- Presedintele american Joe Biden a dat asigurari luni ca ”americanii pot avea incredere in faptul ca sistemul bancar este solid”, in urma unor turbulente create de prabusirea bancii californiene Silicon Valley Bank (SVB), relateaza AFP. ”Depozitele voastre vor fi disponibile atunci cand veti avea nevoie…

- Șeful PSD a precizat ca la fel cum MAE a dat „un accept” pentru a se naviga pe Chilia și Canalul Bistroe, la fel de bine autoritațile romane s-ar putea razgandi, in contextul controverselor privind lucrarile de dragare in zona Deltei Dunarii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…