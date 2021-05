Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul general al Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, este de parere ca numarul victimelor poluarii din Romania il depaseste pe cel al victimelor de COVID-19, la fel si daunele. Insa, potrivit lui Berceanu, ”nimeni nu vorbeste despre asta pentru ca ne scade foarte mult productivitatea in munca”.…

- Octavian Berceanu: „Gunoaiele intra in Romania sub diverse forme. Unele mascate și altele ca deșeuri. Ele intra ca reciclabile, cum sunt PET-urile. Fibrele intra in capsușala de la canapele și mașini. Sunt și deșeuri cu scop de depozitare. In realitate sunt produse tocate. Avem deșeuri care sunt materiale…

- Berceanu a recunoscut ca Romania a devenit "o destinație de vis" pentru mafia internaționala a deșeurilor și din cauza ca legislația de mediu este invechita, lacunara și permisiva. "Trebuie poate sa refacem si legislatia, pentru ca afara astfel de activitati (n.r. - gropile ilegale de gunoi) sunt infractiuni.…

- Octavian Berceanu, șeful Garzii Nationale de Mediu, a declarat marți ca in Portul Constanța se afla 90 de containere care „urmeaza sa fie verificate si reintoarse acolo de unde au plecat”. Berceanu a subliniat ca in momentul de fața tot ce intra in Romania este verificat.

- Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, atrage atenția asupra poluarii cauzate de saracie – incalzirea pe centrale individuale de apartament cu gaze și in mod special de sobele alimentate cu lemn, carbune, bucați de mobila, PAL, PFL și orice altceva ce poate arde intr-o soba din zecile de mii de case…