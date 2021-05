Stiri pe aceeasi tema

- Munți de gunoaie descoperite de șeful Garzii de Mediu langa orașul Urlați, in Prahova. Octavian Berceanu a dat de un adevarat focar de infecție in locul unde ar fi trebuit sa fie o stație de transfer deșeuri. Pe imagini se vad tone de gunoaie, de toate tipurile, ingramadite, la un loc, intr-o vale.…

- Barbatul surprins de viitura, vineri dupa-amiaza, pe un rau umflat de ploi din județul Prahova a fost gasit decedat. Zece pompieri l-au cautat pe barbatul disparut. De altfel, in Prahova e instituit Cod portocaliu de inundații. Pompierii prahoveni anunța ca barbatul a fost surprins…

- Capitala si toate judetele tarii raman in scenariul verde din punctul de vedere al infectarilor cu SARS-CoV-2, reiese din datele transmise, duminica, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). In Bucuresti, rata de infectare este de 0,67 de cazuri la mia de locuitori, in scadere fata de ziua anterioara,…

- FOTO, VIDEO| Tata și fiu dintr-o comuna din Alba, DECEDAȚI in ACCIDENTUL teribil de pe DN1, de marți: Cum s-a intamplat tragedia Doi barbați din județul Alba și-au pierdut viața in accidentul produs marți, 18 mai, pe DN1, la intrarea in Nistorești, județul Prahova. Este vorba despre un tata și fiul…

- Accident ingrozitor cu cinci morți, in localitatea Nistorești, județul Prahova, acolo unde cinci barbați au murit, iar alte doua persoane au avut nevoia de intervenția rapida a medicilor. Circulația a fost restricționata Un accident devastator a avut loc in aceasta dimineața in județul Prahova, pe DN1,…

- Doua persoane au murit, iar alte trei sunt ranite in urma accidentului produs marți dimineața la Nistorești, in județul Prahova. Circulația este oprita pentru aproximativ 30 de minute in vederea...

- Accident rutier grav pe DN1, judetul Prahova. Doua persoane si au pierdut viata si alte trei au fost ranite.Accident rutier grav in judetul Prahova, soldat cu doi morti dupa ce doua masini s au lovit violent.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca doua autoturisme…

- Cinci persoane au ramas incarcerate, marți dimineața, in urma unei coliziuni puternice intre doua mașini, in județul Prahova. Patru din cele cinci persoane sunt inconștiente. Accidentul s-a produs marți in Nistorești, pe DN1, conform ISU Prahova. Sunt implicate doua autoturisme cu 7…