- Seful Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, se arata „uimit” de faptul ca depozitul REMAT din cartierul Militari care sambata a fost cuprins de un incendiu a primit autorizatie pentru a functiona la doar doi metri de un bloc de locuinte, el sustinand ca „nu trebuie sa fii specialist ca sa realizezi…

- Incendiul izbucnit sambata la un centru de colectare a deseurilor de pe strada Barsanesti, in sectorul 6 al Capitalei, a fost localizat si nu mai exista pericol de propagare, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov. Potrivit ISUBIF, ard containere cu deseuri, cu…

- „Un incendiu puternic in Sectorul 6 la un REMAT. Este incredibil cum astfel de depozite inca functioneaza legal in Bucuresti, intre blocuri, la 2 metri distanta, cu deseuri periculoase.E clar ca nu doar fumul miroase greu, ci si modul in care sunt autorizate aceste depozite, intre blocuri.Ziua Mediului…

- Conform Hotnews , centrul de vaccinare ofera posibilitatea imunizarii cu serul Johnson & Johnson, care se administreaza o singura data. Vaccinarea se realizeaza zilnic intre orele 8,00-20,00, fara programare.Scopul declarat al organizarii acestui centru la frontiera este "cresterea accesibilitatii la…

- Deflagrația s-a extins pe 400 de metri patrați. Sursele Realitatea PLUS spun ca in interior ar fi depozitate și vopsele. Incendiul a fost localizat.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov a anuntat ca un incendiu a izbucnit la un service auto de pe Aleea Bistricioara, din Sectorul…

- In perioada sarbatorilor prilejuite de Paștele Catolic, Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Anghel Saligny” al județului Vrancea va monitoriza pemanent evoluția dinamicii din teren, iar, la nevoie, vor fi dispuse măsurile imediate pentru optimizarea misiunilor de răspuns în sprijinul comunităților.…