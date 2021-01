Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif l-a acuzat joi pe președintele american Donald Trump ca a încercat sa fabrice „un pretext” pentru a începe „un razboi”, când tensiunile dintre cei doi dușmani cresc din nou, potrivit AFP.Zarif a facut aceste…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a amenintat ca va considera ”Iranul de vina” in cazul unui atac mortal impotriva unor americani in Irak, odata cu apropierea marcarii unui an de la asasinarea generalului irakian Qassem Soleimani intr-un atac american cu o drona la Bagdad, relateaza AFP.

- Cu o luna înainte de plecarea sa de la Casa Alba, presedintele american Donald Trump a grațiat mai multe persoane controversate unele din acestea fiind implicate în ancheta privind ingerința Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016, relateaza AFP și CNN, potrivit Agerpres.Trump…

- Iranul a avertizat luni Washingtonul sa nu incerce sa provoace ''tensiuni'' dupa ce SUA au acuzat factiuni pro-Iran ca sunt implicate intr-un atac in apropierea ambasadei americane in Irak, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Duminica seara, mai multe rachete au aterizat langa misiunea diplomatica…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat luni ca programul de rachete balistice al Teheranului nu este negociabil și ca președintele ales al Statelor Unite Joe Biden „știe foarte bine acest lucru”, relateaza Reuters și Jerusalem Post.Victoria lui Biden la alegerile prezidențiale…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat sambata ca spera ca viitoarea administratie americana va 'invata' din esecul politicii de presiuni si sanctiuni impuse de Donald Trump impotriva Teheranului si care nu au ingenunchiat Republica Islamica, transmite AFP.Presedintele american in…

