- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a dominat prima zi a testelor pe care echipele din Campionatul Mondial de Formula 1 le efectueaza pe circuitul de la Barcelona, afisandu-si deja ambitia de a cuceri al saptelea sau titlu mondial si a-l egala, astfel, pe legendarul Michael Schumacher.…

- Circuitul de la Barcelona gazduiește in perioada 19-21 fenruarie prima sesiune de teste premergatoare noului sezon de Formula 1, iar primele patru ore de teste din aceasta dimineața s-au desfașurat intr-un mod oarecum atipic. In mod obișnuit, echipele intampina numeroase defecțiuni tehnice in prima…

- Avanpostul SF 1000 este noul model al Ferrari pentru sezonul 2020 de Formula 1, a anunțat constructorul italian care va ajunge la 1.000 de curse in aceasta stagiune, pe circuitul din China, scrie insidesport.co, anunța MEDIAFAX.Ferrari a prezentat modelul cu care pilotii vor concura in acest…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) nu si-a ascuns dorinta de a pune capat suprematiei britanicului Lewis Hamilton (Mercedes) in Formula 1, dupa sase titluri de campion mondial, afirmand ca "Lewis este foarte bun, dar nu este Dumnezeu", relateaza cotidianul L'Equipe. Cu o luna…

- Fostul pilot spaniol Fernando Alonso, in varsta de 38 de ani, a afirmat ca și-ar dori sa revina in circuitul de Formula 1 in anul 2021, informeaza Mediafax."Anul 2021 este o oportunitate foarte buna și ma simt foarte bine și foarte pregatit pentru o revenire. Voi incerca. Am foarte multa incredere in…

- Pilotul olandez Max Verstappen si-a prelungit contractul cu echipa Red Bull pana la finalul sezonului 2023 de Formula 1, relateaza Reuters. Anuntul facut de Red Bull pune capat speculatiilor ca tanarul pilot olandez de 22 ani ar putea ajunge la Mercedes sau Ferrari la finele sezonului…

- La mai puțin de trei saptamani dupa incheierea sezonului 2019 al Formulei 1, echipele incep deja sa-și faca planurile pentru campionatul de anul viitor. Ferrari a fost prima echipa care a anunțat data de lansare a noului monopost, iar Scuderia iși va prezenta noua arma de atac in 11 februarie. Explicația…

- Britanicul Lewis Hamilton a castigat duminica Marele Premiu de la Abu Dhabi, ultima cursa a sezonului din Formula 1, la finalul careia pilotul echipei Mercedes si-a trecut oficial in palmares al saselea titlu de campion mondial. Plecat din pole position, Hamilton a fost inregistrat cu timpul de 1h 34…