Șeful Federației Părinților, despre greva profesorilor: E îndreptăţită/Dar e nevoie de un compromis pentru o perioadă scurtă Avand in vedere ca s-a intrat deja in cea de-a treia saptamana de greva in educație, știut fiind faptul ca greva generala a inceput in 22 mai, parinții, dar mai ales elevii claselor terminale – a VIII-a și a XII-a – stau cu sufletul la gura și se intreaba daca aceasta forma de protest a

- Iulian Cristache, reprezentantul unei asociații de parinți, considera ca profesorii ar trebui sa „faca pauza” de la greva ca sa fie prezenți la cele doua examene naționale. „Sigur ca este indreptatita (n.r. greva profesorilor), sigur ca acesti profesori sunt nemultumiti, sigur ca sunt umiliti prin salarizare…

- Presedintele Federatiei Nationale a Asociatilor de Parinti din Invatamantul Preuniversitar, Iulian Cristache, considera ca greva personalului din invatamant este indreptatita, insa ar trebui sa fie gasita o solutie de „compromis” astfel incat examenele nationale sa fie sustinute potrivit calendarului…

- "Sigur ca este indreptatita (n.r. greva profesorilor), sigur ca acesti profesori sunt nemultumiti, sigur ca sunt umiliti prin salarizare in special - un profesor debutant 2.400 de lei....Totul trebuie sa aiba o limita si limita inseamna ca trebuie sa venim in sprijinul acestor copii astfel incat sa…

