Intr-un interviu acordat emisiunii “60 Minutes”, Powell si-a reiterat optimismul fata de evolutia economiei, dar si avertismentul privind ritcul reprezentat de Covid-19. ”Simtim ca ne aflam intr-un loc in care economia este pe cale sa inceapa sa creasca mult mai repede si sa creeze locuri de munca mult mai repede, astfel incat principalul risc pentru economia noastra chiar acum este ca boala sa se raspandeasca din nou”, a spus Powell. ”Ar fi bine daca oamenii vor continua sa pastreze distanta sociala si sa poarte masti”. Datele recente despre economie au fost in mare parte pozitive, in martie…