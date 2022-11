Stiri pe aceeasi tema

Directorul Biroului Federal de Investigatii (FBI), Christopher Wray, a declarat marti membrilor Congresului ca este "extrem de ingrijorat" de operatiunile TikTok in SUA, din cauza riscurilor de securitate implicate, transmite CNBC.

Ministrul olandez de externe Wopke Hoekstra a dispus inchiderea imediata a unor birouri de politie ilegale create de China in orasele Amsterdam si Rotterdam, conform unor relatari de marti din media, preluate de DPA.

Narcotraficantul columbian Daniel Rendon Herrera, cunoscut sub numele de "Don Mario", a fost condamnat luni la New York la 35 de ani de inchisoare si plata a peste 45 de milioane de dolari, a anuntat Departamentul de Justitie al SUA, citat marti de France Presse.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au anunțat reținerea pentru 24 de ore a unui șef din Poliția Romana, pentru trafic de influența.Interesant este momentul in care șeful din Poliție, pentru a scapa, a sarit gardul...

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, iși incepe astazi vizita de doua zile la New York, SUA, unde se afla pentru lucrarile celei de-a 77-a Adunari Generale a Organizației Națiunilor Unite. Șeful statului a ajuns in Statele Unite ale Americii, fiind insoțita de președintele Estoniei, Alar…

Președintele Klaus Iohannis va conduce, in perioada 20-21 septembrie 2022, delegația Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 77-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii.

Liderul AUR, George Simion, pleaca in Statele Unite ale Americii, in perioada 17-19 septembrie. El a fost invitat de catre Inter parliamentary Coalition for Global Ethics sa partticipe la reuniunea organizata in data de 18 septembrie 2022 la New York.

Justitia din New York a returnat, marti, Italiei 58 de opere de arta furate, dintre care unele dateaza din antichitatea romana si care fusesera traficate international catre Statele Unite si la prestigiosul Metropolitan Museum of Art, potrivit Le Figaro, potrivit news.ro.