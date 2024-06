Stiri pe aceeasi tema

- In contextul ascensiunii extremei drepte in Europa, Ungaria populistului Viktor Orban, un apropiat al Kremlinului, urmeaza sa preia presedintia UE la 1 iulie. Este o perspectiva care provoaca ingrijorare la Bruxelles, dat fiind numarul tot mai mare de dispute pe care le are cu Budapesta. Va fi Viktor…

- Premierul ungar Viktor Orban va fi primit miercuri de catre președintele francez Emmanuel Macron pentru un dejun de lucru la Palatul Elysee.„Aceasta vizita intervine in cadrul tradiționalului turneu european al viitoarei președinții rotative a Consiliului Uniunii Europene, care va fi exercitata de Ungaria…

- Ungaria nu se mai opune candidaturii lui Mark Rutte pentru funcția de secretar general al NATO. Anunțul a fost facut de presa olandeza care citeaza surse, relateaza Mediafax. Președintele Romaniei s-a aratat și el interesat de poziție. Ungaria a renunțat la opoziția fața de candidatura premierului olandez…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat vineri ca tara sa va plati amenda impusa de Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) pentru nerespectarea legislatiei UE in domeniul migratiei. Acesta a adaugat ca se gandește la o soluție care sa fie „mai dureroasa pentru Bruxelles decat pentru Ungaria”.

- Planificarea razboiului este in curs de desfașurare astazi la Bruxelles, iar grupurile de lucru se ocupa de modul in care NATO poate participa la razboiul ruso-ucrainean - a declarat vineri premierul Viktor Orban, in cadrul emisiunii „Buna dimineața, Ungaria!” (Jo reggelt, Magyarorszag!), difuzata de…

- Relația dintre Ungaria lui Viktor Orban și liderii Uniunii Europene este din nou extrem de tensionata. Viktor Orban a renunțat la dreptul de veto exercitat in cazul acordului dintre UE și Ucraina, iar la schimb a primit dezghețarea fondurilor europene pentru Ungaria. Acordul dintre UE și Ucraina a fost…

- Premierul ungar Viktor Orban a cerut miercuri, 17 aprilie, o schimbare a conducerii de la Bruxelles, in timp ce a criticat politicile Uniunii Europene privind migrația și razboiul din Ucraina, scrie Politico."Sensul acestor alegeri europene (alegerile europarlamentare, n.r.) este de a schimba conducerea",…