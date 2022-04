Stiri pe aceeasi tema

- Consumatorii germani trebuie sa se pregateasca pentru cresteri dramatice de preturi, daca Uniunea Europeana va interzice gazele rusesti, a declarat marti directorul general al grupului de utilitati E.ON Germany, Filip Thon, adaugand ca preturile cresc deja rapid si fara o astfel de masura. Intr-un interviu…

- Comisarul european pentru agricultura, Janusz Wojciechowski, a atras atentia joi ca pentru Uniunea Europeana va fi dificil sa gaseasca surse alternative pentru aprovizionarea cu cereale si oleaginoase pe care le importa pana in prezent din Ucraina si care sunt folosite in UE in mai multe sectoare…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a facut miercuri un apel catre europeni „sa dea caldura mai incet in locuinte”, pentru ca trebuie „platit un pret” pentru „taierea cordonului ombilical” care uneste economia UE de cea rusa, transmite EFE, citata de Agerpres. „Primul lucru pe care trebuie sa-l…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu a declarat, luni, la baza militara de la Kogalniceanu, ca Kievul si alte mari orase din Ucraina au fost lovite, nedicriminatoriu, de rachetele rusesti, iar toate aceste actiuni inumane ne arata gravitatea situatiei din Ucraina. ”Daca Moscova nu va fi oprita acum,…

- Producatorii de energie si gaze, importatorii, precum si statul roman, prin intermediul taxelor, sunt cei care au de castigat de pe urma cresterii facturilor, in timp ce furnizorii nu au niciun beneficiu in plus, a afirmat directorul general al E.ON Romania, Volker Raffel, intr-un interviu acordat AGERPRES.El…