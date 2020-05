Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul echipei de raspuns la criza coronavirusului a fost arestat joi alaturi de alte noua persoane fiind suspectat de acte de coruptie si aranjare a unor licitatii in sectorul medical inainte sa fie numit in actuala functie, a anuntat politia siciliana, relateaza Reuters.

- Criza economica provocata de pandemie prezinta "diferente fundamentale" fata de Marea Depresiune, iar cresterea ar trebui sa se reia mai rapid in ciuda somajului foarte ridicat si a unei recesiuni profunde, a declarat duminica seful Bancii centrale americane Jerome Powell, citat de France Presse. "Nu…

- Criza de coronavirus a permis, din nou, verificarea unor adevaruri legate de cresterea increderii in liderii in functie, cresterile de rating politic in timp de criza si prabusirea ulterioara, la finalul crizei.

- Ministrii Economiei si Finantelor din Uniunea Europeana intentioneaza sa discute joi dupa-amiaza, in mod detaliat, masurile de combatere a crizei economice provocate de pandemia de coronavirus, transmite DPA, citata de Agerpres. La randul sau, Comisia Europeana intentioneaza sa le prezinte ministrilor…

- Antrenorul echipei Al Hilal, Razvan Lucescu, a declarat ca și in Arabia Saudita se vor reduce salariile din cauza pandemiei de coronavirus. Salariul antrenorului roman va scadea cu 50%, anunța MEDIAFAX.Criza economica provocata de pandemia de coronavirus i-a afectat si pe seicii din Arabia…

- Uniunea Europeana va intampina probleme ''existentiale'' in cazul in care nu da dovada de solidaritate in criza privind epidemia COVID-19, a afirmat duminica secretarul de stat francez pentru afaceri europene Amelie de Montchalin, transmite AFP. ''Trebuie sa pregatim…

- Christine Lagarde le-a mai spus sefilor de stat si de guvern din UE ca Banca Centrala Europeana studiaza toate instrumentele aflate la dispozitia sa in special cele care ii permit sa furnizeze finantare super-ieftina. Insa presedintele BCE a subliniat ca masurile de politica monetara functioneaza…

- Publicam integral, poziția eMAG cu privire la creșterea prețului la maștile medicale: In ultimele zile, pe fondul discuțiilor referitoare la riscul crescut de infecție cu Covid-19 (Coronavirus) in randul populației, stocurile de maști medicale la prețurile obișnuite s-au epuizat. In aceste condiții,…