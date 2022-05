Stiri pe aceeasi tema

- Viaceslav Volodin, presedintele Dumei de Stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, a acuzat, sambata, Washingtonul de ”coordonarea operatiunilor militare din Ucraina”, despre care a spus ca echivaleaza cu ”o implicare directa a Statelor Unite in actiunile militare impotriva Rusiei”, relateaza Reuters.

- Ucraina se va indatora pentru generatii intregi in fata Statelor Unite, incercand sa obtina imprumuturi de miliarde de dolari pentru arme propuse de presedintele american Joe Biden, iar SUA incearca sa profite de pe urma razboiului, a declarat Viaceslav Volodin, presedintele Dumei de Stat, Camera…

- Ramzan Kadirov, liderul regiunii Cecenia și un aliat al președintelui rus Vladimir Putin, a declarat duminica ca a calatorit in Ucraina pentru a se intalni cu trupele cecene care atacau Kievul. Canalul de televiziune cecen Grozny a postat duminica un videoclip pe Telegram, care il arata pe Kadirov,…

- Marea Britanie a anuntat, vineri, inghetarea activelor, precum si interdictii de calatorie pentru 386 de membri ai Dumei de Stat a Rusiei, Camera inferioara a Parlamentului, care au votat in favoarea independentei celor doua regiuni separatiste din estul Ucrainei, Lugansk si Donetk, potrivit Reuters.…

- Organizația Mondiala a Sanatații a sfatuit Ucraina sa distruga agenții patogeni cu grad ridicat de pericol aflați in laboratoarele de sanatate publica ale țarii pentru a preveni „orice potențiale scurgeri” care ar putea raspandi boli in randul populației, a declarat agenția pentru Reuters. Experții…

- Parlamentul Rusiei a adoptat vineri, 4 martie, o lege care impune pedeapsa cu inchisoare de pana la 15 ani pentru raspandirea de informații false in mod intenționat despre forțele armate, aceasta fiind riposta Moscovei in ceea ce considera a fi un razboi informațional in cadrul conflictului din Ucraina,…

- In ultimele doua saptamani, numarul batalioanelor tactice la granita in regiune a crescut la 83 de la 60, in timp ce vineri alte 14 sunt in trecere, au afirmat oficialii sub anonimat pentru Reuters. In ceea ce priveste momentul unei invazii, este de asteptat ca terenul sa atinga un nivel maxim de…