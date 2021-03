Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare in orașul Nadlac, din județul Arad, se apropie de 5 la mia de locuitori, iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgența cere carantinarea localitații, anunța MEDIAFAX. CJSU cere Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției emiterea ordinului șefului Departamentului…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat, vineri, dupa ședința Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența in care s-a luat decizia relaxarii masurilor in București ca daca cifrele vor crește in urmatarea perioada „masura va fi inversata”. „Daca se va observa ca va incepe o creștere și…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat vineri, dupa ședința Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) in care s-a decis relaxarea unor masuri din București, precum redeschiderea parțiala a restaurantelor, ca populația dar și patronii trebuie sa știe ca in continuare petrecerile…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov a decis, luni, sa prelungeasca masura carantinei in comuna Ciorogarla. Hotararea a fost luata din cauza numarului mare de persoane infectate cu SARS-CoV-2, in baza unor analize facute de specialiști. „Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre…

- O comuna din județul Ilfov a intrat in carantina pentru doua saptamani astazi la ora 5:30, conform unui comunicat al Prefecturii. Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Ilfov si avizului Institutului National de Sanatate Publica, Comitetul Judetean pentru…

- Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Ilfov si avizului Institutului National de Sanatate Publica, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a adoptat, vineri, in sedinta extraordinara, Hotararea CJSU nr. 3, prin care s-a facut propunerea…

- Masura de carantinare zonala se prelungeste cu 14 zile, incepand cu data de 24 decembrie, ora 22,00, pentru comuna Berceni, transmite Prefectura Ilfov prin intermediul unui comunicat. "Institutia Prefectului - Judetul Ilfov informeaza cu privire la faptul ca, in urma analizei de risc zona…

- In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1246 din data de 17 decembrie 2020, a fost publicat ordinul privind instituirea carantinei in comuna Gradina, judetul Constanta.In aceasta dimineata, a fost semnat ordinul de catre Raed Arafat, seful Departamenului pentru Situatii de Urgenta.In sedinta…