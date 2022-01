Șeful DNA-ului din Bulgaria și-a dat demisia Sotir Tsatsarov, șeful agenției anticorupție a Bulgariei, și-a depus demisia luni în contextul în care noul guvern centrist de la Sofia vrea modificari legislative care sa demareze lupta împotriva luarii de mita, anunța US News.



Guvernul de coaliție condus de premierul Kiril Petkov, învestit în funcție luna trecuta promițând toleranța zero pentru corupție, intenționeaza sa reformeze agenția ca parte a unui plan de a pune capat tolerarii corupției în Bulgaria.



Bulgaria, clasata drept cea mai corupta țara din Uniunea Europeana de catre Transparency… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

