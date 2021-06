Stiri pe aceeasi tema

- ”Evolutia actuala a investigatiilor noastre arata ca infractiunile de coruptie si cele asimilate infractiunilor de coruptie, dar si disimularea produsului infractiunilor sunt comise in moduri din ce in ce mai sofisticate, utilizand circuite financiare complexe, raspandite in diferite jurisdictii, pe…

- Premierul Florin Citu a reactionat, vineri dimineata, dupa aparitia informatiilor referitoare la criticile Comisiei Europene fata de Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), precizand ca documentul nu a fost respins si nici nu a fost retrimis Executivului. ”Spulber un fake news de la prima…

- Ancheta privind atentatul cu bomba de la Arad asupra afaceristului Ioan Crișan va fi direct coordonata de șeful Poliției Romane, chestorul Benone Matei, noteaza G4Media. Acesta va ajunge marți la Arad. Ancheta a fost preluata de Parchetul General, motivul invocat fiind ”complexitatea cauzei data de…

- Șeful DNA, Crin Bologa, se plange ca noua instituție EPPO, condusa de Laura Codruța Kovesi, fosta șefa a DNA, incurca activitatea procurorilor anticorupție: „Acum suntem in situația in care trebuie sa restrangem activitatea procurorilor noștri pentru a face loc și celor de la EPPO”, a explicat, Bologa,…

- PSD a organizat, marți, un protest in fața cabinetului lui Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, acuzand ca actuala coaliție de la putere nu vrea sa voteze pentru constituirea comisiei de ancheta privind statistica deceselor provocate de COVID-19. Deputații PSD s-au așezat cu pancarte negre…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a omului de afaceri Dorin Cocoș, pentru infracțiunea de spalarea banilor. Potrivit DNA, in perioada 2009-2011, inculpatul…

- Vicepremierul Dan Barna a precizat, vineri, ca l-a informat pe premierul Florin Cițu despre posibile inadvertențe in modul de raportare a persoanelor decedate de COVID-19. „Ca urmare a solicitarii transmise public de premierul Florin Cițu fac urmatoarele precizari: Am fost informat ieri, 15 aprilie,…