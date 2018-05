Procurorul șef al DNA Ploiești, Lucian Onea, a demisionat, marți, de la conducerea “unitații de elita” (așa cum era numita structura din Ploiești a DNA chiar de Laura Codruța Kovesi), dupa ce a fost pus sub acuzare de procurorii Parchetului General, in dosarul ce vizeaza falsurile și abuzurile care ar fi fost comise de acesta The post Șeful DNA Ploiești, Lucian Onea, a demisionat dupa ce a fost pus sub acuzare de Parchetul General appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .