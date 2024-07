Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a fost facut de Decanul Facultații de Medicina și Farmacie a Universitații din Oradea, prof. univ. dr. habil. Adrian Maghiar cu prilejul ceremoniei de absolvire a generației 2024 a studenților mediciniști oradeni.

- Cinci țari NATO - Statelor Unite, Italiei, Olandei, Romaniei și Germaniei - au semnat o declarație comuna prin care s-au angajat sa ofere Ucrainei sisteme de aparare aeriana. Anunțul a venit la inceputul summitului NATO de la Washington, in care este de așteptat ca razboiul din Ucraina sa domine discuțiile.08:4410-07-2024Atac…

- In perioada 4-7 iulie, in cetatea orașului Oradea (Romania), a avut loc festivalul anual de cultura și arta medievala. La festival au participat reconstituitori din Romania, Slovacia, Ungaria, Polonia, Cehia, Franța, Belgia, Moldova, Italia. Meșteri, artizani, cavaleri și scutieri, regi și nobili, clerici…

- Ministerul Afacerilor Externe din Romania a confirmat, luni dimineața, ca a fost gasit și trupul tanarului roman disparut alaturi de alte doua fete in raul Natisone din Italia. Primarul localitatii Premariacco, Michele De Sabata, a declarat luni zi de doliu local. La aproape o luna de la tragicul eveniment…

- B1.ro Spania, Irlanda și mai multe țari ale Uniunii Europene intenționeaza sa recunoasca in statul palestinian pe 21 mai, potrivit declarațiilor susținute joi de șeful diplomației europene Josep Borrell. Mai multe state din Europa au facut primul pas catre recunoașterea Palestinei Premierul spaniol…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, vine in Europa! Anunțul vizitei a fost facut de seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban. Acesta anunțat ca liderul chinez va efectua o vizita in perioada 8-10 mai. Președintele Chinei vine in Europa, chiar la prietenul lui Vladimir Putin, la Viktor Orban.…

- Finlandezii de la fabrica de anvelope Nokian Tyres de la Oradea, o investiție de 650 milioane euro, au explicat, pentru Hotnews , care e stadiul lucrarilor. Susanna Tusa, director general, susține ca interesul pentru locurile de munca a fost mare. In momentul cand, din cauza razboiului din Ucraina,…