Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius I. Voineag, a avut, joi, la sediul instituției, o intrevedere cu Excelența Sa, doamna Kathleen Kavalec, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania. Discuțiile purtate au vizat continuarea și extinderea cooperarii dintre cele doua state in domeniul judiciar, cu accent pe extinderea substanțiala a asistenței americane, axata pe combaterea […]