Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a anuntat ca, in ultimii doi ani, de cand conduce aceasta institutie, procurorii anticoruptie au pus sub sechestru bunuri de peste 400 milioane de euro si numai anul trecut au fost recuperate 40 milioane de euro in cursul urmaririlor penale. Fii la curent…

- Crin Bologa a declarat duminica, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ca DNA poate pune sechestru pe bunuri si se poate ocupa de recuperarea unor bunuri sau sume de bani. ”Avem o putere pe care ne-o da codul de procedura penala, in sensul ca noi putem identifica bunurile, putem aplica sechestru…

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a declarat ca procurorii DNA nu au atributii dupa ce judecatorii s-au pronuntat definitiv intr-un dosar, el facand referire la fuga din tara a unor inculpati cum sunt Sorin Oprescu si Elena Udrea. Despre Sorin Oprescu, Bologa a precizat ca nu are date despre momentul…

- Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind urgentarea anchetei penale, ce a fost deschisa inca din anul 2019, a fost luata in dosarul 260 1 2022 al Curtii Supreme. Amintim, procurorul sef al Serviciului Teritorial Anticoruptie Constanta al Directiei Nationale Anticoruptie, magistratul Andrei…

- Procurorul general interimar, Dumitru Robu, va cere vineri, 25 martie, in Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) eliberarea acordului pentru pornirea urmaririi penale in privința unui judecator și pornirea urmaririi penale și efectuarea perchezițiilor in privința altui magistrat. Potrivit surselor…

- Procurorul sef al DNA, Crin Bologa, a declarat joi ca infractiunile de coruptie s-au inmultit in perioada pandemiei, deoarece exista persoane cu functii importante in statul roman care profita de situatiile de criza si „incearca sa se imbogateasca pe seama suferintei cetatenilor”, informeaza AGERPRES…

- Direcția Naționala Anticorupție a anunțat, joi, ca a trimis in judecata anul trecut peste 220 de persoane cu functii importante in statul roman au fost trimise in judecata in 2021, in crestere fata de anul 2020. Instituția a mai transmis ca au fost desfașurate anchete in cauze privind fapte de corupție…

- Procurorul șef al DNA, Crin Bologa, adjuncții sai, șefii de secții ai Direcției precum și invitați din mediul judiciar participa, joi, la prezentarea bilanțului de activitate pentru perioada 2021-2022 a structurii ministerului public. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…