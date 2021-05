Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DNA, Crin Bologa, a explicat intr-o emisiune la Europa FM ca nu mai are posibilitatea de a recruta noi procurori, ajungandu-se in prezent la o schema de personal de doar 60%. De asemenea, șeful DNA se plange de faptul ca noua instituție EPPO, condusa de Laura Codruța Kovesi, incurca activitatea…

- Comisia Europeana a revizuit in urcare estimarea privind creșterea economica a Romaniei in acest an, de la 3,8% la 5,1%. Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a transmis ca sunt vești extraordinar de bune, care plaseaza țara noastra pe locul al treilea in UE, dupa Spania și Franța. “Veștile bune…

- Premierul Florin Cițu a declarat ca inca nu a primit de la toți miniștrii fișele care vor fi folosite la evaluarea cabinetului Cițu, dupa 6 luni de guvernare. „Nu de la toți miniștrii. O sa va spunem maine (n.r. luni) care sunt ministerele de unde nu am primit. Sunt cateva, nu mi le aduc aminte […]…

- Prim-ministrul Florin Cițu de la PNL și vicepremierul USR Dan Barna nu l-ar fi informat și pe Dacian Cioloș, președintele PLUS, partidul care a primit portofoliul Sanatații și l-a propus pe Vlad Voiculescu in funcție, in aceasta dimineața, de decizia de revocare din funcție a ministrului Sanatații. …

- Colonelul Marius Velicu, celebru pentru ordinele date la protestele din Piața Universitații, din 2012, cand le-a cerut jandarmilor sa il bage in duba pe un ziarist “de la un site de cultura” este cel care coordoneaza acțiunea jandarmilor de la Spitalul Foișor de vineri noapte. 2012, Piața Universitații…

- Dacia a deschis sambata, pe 20 martie, rezervarile pentru modelul electric Spring (Primavara), devenind oficial cel mai ieftin automobil electric din Europa. Romanii iși pot precomanda incepand de astazi un automobil electric vandut de marca autohtona, Dacia, la prețuri la care niciun alt constructor…

- Procurorii DNA au cerut, la Curtea de Apel București, masura controlului judiciar pe numele Elenei Udrea, condamnata, in prima instanța, la 8 ani de inchisoare. Solicitarea procurorilor se va judeca vineri, iar daca va fi acceptata de instanța, Elena Udrea trebuie sa se prezinte periodic la secția de…

- Directia Nationala Anticoruptie a avut anul trecut 6.180 de cauze, mai putine decat in 2019, șeful instituției declarand joi, la bilantul DNA, sca trendul descendent se datoreaza și pandemiei, dar și pierderilor de competența, precum și constrangerilor bugetare. Șeful DNA, Crin Bologa, a ținut sa sublinieze…