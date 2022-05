Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul sef al DNA, Crin Bologa, a declarat ca sunt in lucru ”90 sau 93” de dosare care au legatura cu pandemia de COVID-19. In unele dosare s-au dat si sentinte, iar in altele inculpatii au incheiat acord de recunoastere cu procurorii anticoruptie. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a anuntat ca, in ultimii doi ani, de cand conduce aceasta institutie, procurorii anticoruptie au pus sub sechestru bunuri de peste 400 milioane de euro si numai anul trecut au fost recuperate 40 milioane de euro in cursul urmaririlor penale. Crin Bologa a declarat…

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a declarat ca procurorii DNA nu au atributii dupa ce judecatorii s-au pronuntat definitiv intr-un dosar, el facand referire la fuga din tara a unor inculpati cum sunt Sorin Oprescu si Elena Udrea. Despre Sorin Oprescu, Bologa a precizat ca nu are date despre momentul…

- Sub conducerea procurorilor PCCOCS, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și Direcției Generale Urmarire Penala au finalizat urmarirea penala in doua dosare penale pentru circulație ilegala de droguri de catre grupuri infracționale organizate, cu valoare care depașește doua milioane de lei…

- Politistii de la protectia animalelor au aplicat 3.673 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 1.811.538 de lei, in anul 2021, in urma cercetarilor privind abuzuri impotriva animalelor, potrivit Agerpres.Politistii specializati au efectuat cercetari in 2.234 de sesizari de natura penala,…

- Anul 2021 a insemnat pentru Direcția Naționala Anticorupție mai multe dosare și mai mulți inculpați trimiși in judecata, mai multe persoane cu funcții publice inalte deferite justiției, mai multe sesizari primite despre posibile fapte de corupție, in timp ce ponderea achitarilor a scazut, iar stocul…

- Procurorul sef al DNA, Crin Bologa, a declarat joi ca infractiunile de coruptie s-au inmultit in perioada pandemiei, deoarece exista persoane cu functii importante in statul roman care profita de situatiile de criza si „incearca sa se imbogateasca pe seama suferintei cetatenilor”, informeaza AGERPRES…

- Direcția Naționala Anticorupție a anunțat, joi, ca a trimis in judecata anul trecut peste 220 de persoane cu functii importante in statul roman au fost trimise in judecata in 2021, in crestere fata de anul 2020. Instituția a mai transmis ca au fost desfașurate anchete in cauze privind fapte de corupție…