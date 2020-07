Stiri pe aceeasi tema

- Cladirile din Timișoara monument istoric ar putea avea in curand tablițe cu coduri QR care sa le spuna povestea. Odata scanate cu telefonul mobil, acestea vor oferi informații despre istoria orașului. Potrivit Tion, proiectul este implementat de Asociația „Calator prin Romania”, pe cheltuiala proprie,…

- Ploile din ultimele zile au ingreunat dezinsecția din Timișoara. Primaria și firma de DDD au decalat operațiunea, care va fi reluata incepand de duminica, inca de la 5 dimineața. Avionul anti-țanțari va zbura saptamana viitoare deasupra orașului, dar se face și dezinsecție terestra.

- Primarul Nicolae Robu a anuntat, vineri, ca municipalitatea are ocazia de a prelua o cladire de la Ministerul Sanatatii, inceputa in anii '90 cu destinatia de nou spital municipal, in nordul Timisoarei, pe terenul primariei ... The post Ruina spitalului neterminat din Calea Torontalului, preluata de…

- Scandalul trotuarelor cu sau fara autorizatie legala de constructie intra intr-o noua faza. Aceasta dupa ce un reprezentant al administratiei Timisoarei a depus o plangere penala impotriva directorului Directiei Judetene de Cultura Timis, Sorin Predescu, pentru abuz in serviciu. Demersul vine dupa ce…

- Administrația condusa de Nicolae Robu a trecut la contraatac fața de cei care contesta deciziile edilului-șef. Astfel, primaria a depus o plangere penala pentru abuz in serviciu pe lui Sorin Predescu, directorul Direcției Județene pentru Cultura Timiș. Aceasta nu este prima plangere penala in „epopeea”…

- Directorul Direcției Județene pentru Cultura Timiș, Sorin Predescu, a avut, astazi, o reacție fara precedent in scandalul trotuarelor ”puzzle” din centrul Timișorei, desființandu-l, intr-o postare pe Facebook, pe primarul Nicolae Robu la cateva ore dupa ce acesta se lauda ca a primit 4.000 de like-uri…

- O societate din Voluntari, județul Ilfov, se ocupa de studiul de prefezabilitate pentru așa-zisa autostrada de biciclete a Timișoarei, estimata la 4 milioane de euro. Primaria a semnat deja contractul, in valoare de aproape 15.000 de euro. Autostrada ar trebui sa lege orașul pe relația est-vest și nord-sud,…

- Avand in vedere continuarea lucrarilor de inlocuire a finisajelor trotuarelor din zona centrala, lipsa de raspuns din partea reprezentanților primariei la sesizarile venite din partea asociațiilor profesionale, a Direcției Județene pentru Cultura Timiș și a .... The post „Facerea trotuarelor” din Timișoara,…