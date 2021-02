Seful diplomatiei europene Josep Borrell a cerut marti eliberarea imediata a opozantului rus Aleksei Navalnii, solicitare ce survine cu doua zile inainte de vizita sa la Moscova, relateaza AFP.



''Condamnarea lui Aleksei Navalnii incalca angajamentele internationale ale Rusiei in cea ce priveste statul de drept si libertatile fundamentale. Cer eliberarea lui imediata'', a spus Josep Borrell intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter.

