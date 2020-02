Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a numit o femeie in postul de ambasador in Danemarca, a anuntat vicepresedinta iraniana Massumeh Ebtekar, responsabila cu problemele femeilor si familiei, transmite miercuri dpa. "Prezenta femeilor ca diplomat este considerata o oportunitate pentru aceasta tara (Iran)", a scris marti pe Twitter…

- Uniunea Europeana va analiza toate modalitatile de mentinere a incetarii oficiale a focului in Libia in cazul ajungerii la o astfel de evolutie, dar orice acord de pace va avea nevoie de sprijinul real al Uniunii Europene pentru a putea rezista, a declarat luni seful diplomatiei europene Josep Borrell,…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului iranian de Externe, Abbas Mousavi, a declarat joi pe Twitter ca țara sa a invitat experți ucraineni și reprezentanți ai Boeing sa participe la ancheta referitoare la prabușirea avionului ucrainean care se deplasa de la Teheran spre Kiev.

- Seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, a condamnat marti la Bruxelles "ingerinta Turciei" in conflictul libian, in finalul unei reuniuni cu ministrii de externe ai Frantei, Germaniei, Regatului Unit si Italiei, potrivit France Presse. In acelasi timp, ministrii de externe ai Frantei, Regatului…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, l-a invitat la Bruxelles pe ministrul iranian al afacerilor externe, Mohammad Javad Zarif, anunta un comunicat al UE, care cere din nou o „de-escaladare” a tensiunilor in Orientul Mijlociu.

- Ministrii afacerilor de externe ai statelor Uniunii Europene se vor intalni vineri la Bruxelles pentru a discuta despre criza iraniana, informeaza luni surse diplomatice citate de AFP. Aceasta reuniune va incepe de la ora 14.00 (13.00 GMT), intr-un context in care UE incearca sa aplaneze tensiunile…

