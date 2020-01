Seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, a condamnat marti la Bruxelles "ingerinta Turciei" in conflictul libian, in finalul unei reuniuni cu ministrii de externe ai Frantei, Germaniei, Regatului Unit si Italiei, potrivit France Presse. In acelasi timp, ministrii de externe ai Frantei, Regatului Unit, Germaniei si Italiei au condamnat marti orice "ingerinta externa" in conflictul din Libia, la capatul acestei reuniuni de urgenta la Bruxelles. In aceasta tara din Africa de Nord aflata in plin haos, "o incetare imediata a ostilitatilor este cruciala", indica un comunicat comun semnat de…