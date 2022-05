Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat ca Donbasul este „complet distrus” și a acuzat Rusia de o „tentativa deliberata și criminala de a ucide cat mai mulți ucraineni” dupa ce un sat din Cernigau a fost atacat cu rachete, ceea ce a dus la moartea multor civili. Se crede ca in combinatul…

- Dorinta de a „salva obrazul” președintelui rus Vladimir Putin reprezinta o „boala grava” in Europa pe care numai o istorie cruda o poate vindeca, a spus joi seara ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba in cadrul unui telemaraton, potrivit publicatiei Liga.net, citata de Agerpres.

- Absenta unui embargo asupra petrolului rusesc in viitorul pachet de sanctiuni al UE impotriva Moscovei ar constitui o ruptura a unitatii europene in sustinerea fata de Kiev, a declarat vineri seful diplomatiei ucrainene, Dmitro Kuleba, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana a devenit o chestiune de razboi sau de pace, a spus, marți, ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba. Șeful diplomației ucrainene a facut declarația in timpul unei conferințe de presa alaturi de Annalena Baerbock, șefa diplomației germane, la Kiev.

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a cerut joi tarilor membre NATO sa furnizeze mai multe arme Ucrainei pentru combaterea fortelor ruse, indicand ca, in cadrul reuniunii pe care o va avea joi cu aliatii NATO la Bruxelles, are trei puncte pe ordinea de zi: "arme, arme si iar arme", relateaza…

- Kuleba a acuzat, intr-un mesaj postat pe Twitter miercuri, Renault – caruia Rusia ii este a doua piata, pe care este prezent prin compania AvtoVAZ – de ”sustinerea unui razboi brutal de agresiune”. Seful diplomatiei ucrainene a indemnat ”clienti si intreprinderile din intreaga lume sa boicoteze grupul…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a sosit miercuri seara in Turcia, unde urmeaza sa se intilneasca cu omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba, fiind prima intrevedere diplomatica la acest nivel de cind a inceput razboiul din Ucraina, a declarat un oficial turc pentru AFP. Discutiile programate pentru…

- „Cand bombele cad asupra oraselor noastre, cand soldatii violeaza femei in orasele ocupate - si avem, din pacate, numeroase cazuri in care soldati rusi au violat femei in orase ucrainene -, este dificil, bineinteles, sa vorbim despre eficienta dreptului international”, a declarat Kuleba la un eveniment…