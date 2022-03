Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba indeamna la un ”boicot” mondial al producatorului francez de automobile Renault, din cauza ”refuzului de a parasi Rusia” dupa invazia rusa a Ucrainei, relateaza AFP. Kuleba a acuzat, intr-un mesaj postat pe Twitter miercuri, Renault - caruia Rusia ii este…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut companiilor franceze, inclusiv producatorului auto Renault si retailerului Auchan, sa iasa de pe piata rusa, pentru ca nu fac decat sa finanțeze mașina de razboi a lui Putin, potrivit Reuters. „Renault, Auchan, Leroy Merlin trebuie sa inceteze sa mai…

- ”Recunoscator leadership-ului personal al SUA si POTUS pentru atacul dat in inima masinii de razboi a lui Putin si pentru interzicerea importului de petrol, gaze si carbune pe piata americana. Incurajez alte state si alti lideri sa urmeze exemplul lor”, a scris Zelenski pe Twitter. Thankful for US and…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat luni ca Ucraina doreste discuții directe intre presedintele Volodimir Zelenski si omologul rus al acestuia, Vladimir Putin, deoarece Kievul stie ca Putin este persoana care ia deciziile, transmite Reuters. „Ne dorim de multa vreme o conversatie…

- ”Suntem pregatiti de negocieri in orice moment, imediat ce forrtele armate ucrainene ne vor auzi apelul si vor depune armele”, declara Lavrov intr-o conferinta de presa, la o zi de la lansarea ofensivei ruse in Ucraina. Kremlinul a amenintat, la randul sau, cu masuri de retorsiune ”simetrice sau asimetrice”…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca Rusia a reluat atacurile cu racheta in zorii zilei de vineri, la ora locala 4.00, dar ca trupele ruse au fost oprite din avansul lor in majoritatea directiilor, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Intr-un discurs televizat, Zelenski a spus ca…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a decretat joi mobilizarea generala a trupelor ucrainene in contextul razboiului declansat de Rusia impotriva tarii. Proiectul de lege privind aprobarea decretului presedintelui Ucrainei „Cu privire la mobilizarea generala″ a fost inaintat spre adoptare Radei…