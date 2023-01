Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu a afirmat joi ca este "lipsit de sens" sa se organizeze o reuniune trilaterala cu Suedia si Finlanda pentru a discuta despre candidaturile acestora la NATO.

- Finlanda ar trebui sa adere la NATO fara Suedia, potrivit șefului diplomației din aceasta țara, dupa protestul din weekendul trecut, cand manifestanți din Stockholm au ars Coranul in fața Ambasadei Turce, scrie Reuters.

- Ministrul bulgar de externe Nikolai Milkov a declarat, in timpul unei audieri in Comisia pentru politica externa a Parlamentului de la Sofia, ca 1 octombrie este data care s-ar putea profila pentru aderarea Bulgariei la Schengen, relateaza presa bulgara. De la inceputul anului, Suedia a preluat presedintia…

- Suedia este convinsa ca Turcia va aproba, in cele din urma, aderarea sa la NATO, dar nu poate indeplini toate condițiile pe care Ankara le solicita pentru a sprijini aceasta aderare, a declarat duminica premierul suedez Ulf Kristersson, citat de Reuters.

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a spus cum țara ratifica cererile Suediei și Finlandei de aderare la NATO. El a vorbit despre asta intr-un interviu pentru ziarul Sabah. Cavusoglu a subliniat ca Suedia și Finlanda se afla sub „presiunea timpului” pe fondul aderarii la NATO. Cu toate acestea,…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a afirmat joi ca Suedia nu a actionat inca in sensul extradarii sau blocarii activelor unor indivizi pe care Ankara ii acuza de terorism, desi Guvernul de la Stockholm asteapta aprobarea Turciei pentru a adera la NATO. Fii la curent cu cele mai…

- In perioada 5 – 6 decembrie, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrarii europene Nicu Popescu desfașoara o vizita de lucru la Stockholm. In cadrul programului in capitala Suediei, oficialul moldovean se va intilni cu Tobias Billstrom, ministrul afacerilor externe, Johan Forssell,…

- Premierii finlandez, suedez, norvegian si islandez s-au angajat marti sa ajute Ucraina si Republica Moldova sa-si asigure aprovizionarea cu gaze in timpul iernii, relateaza agentia EFE. ”Trebuie sa asiguram gaz Ucrainei pentru a putea trece iarna. Este un lucru pe care toti trebuie sa-l sprijinim”,…