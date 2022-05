Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, va merge in Turcia in 8 iunie pentru a discuta despre crearea unor „coridoare securizate” pentru transportul cerealelor ucrainene. „Lavrov va veni in Turcia pe 8 iunie impreuna cu o delegatie militara pentru a discuta, intre altele, despre instaurarea de coridoare…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov va merge in Turcia cu o delegatie militara pe 8 iunie pentru a discuta despre crearea unui potential coridor maritim pentru exporturile agricole ucrainene, a declarat marti ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu

- Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba a indemnat miercuri comunitatea internationala, la Forumul Economic de la Davos (WEF), in Elvetia, „sa ucida exporturile Rusiei”, pentru a exercita astfel presiuni in vederea opririi razboiului dus de Vladimir Putin impotriva tarii sale, relateaza AFP.

- Ministrul de externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, afirma, intr un interviu publicat duminica, ca Rusia si Ucraina se apropie de un acord pe subiecte "critice".Totodata, el si a exprimat speranta intr o incetare a focului daca cele doua parti nu vor da inapoi de la progresele obtinute pana acum.Ministrul…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, va merge, marti, pentru a purta tratative de pace la Moscova, dupa care, urmeaza sa plece in Ucraina pentru a obține un armistițiu, a anunțat, marți, președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP, potrivit News.ro. Seful diplomatiei turce „va continua…

- Ministrul de Externe rus Serghei Lavrov a declarat joi, intr-o conferinta de presa, dupa intalnirea cu omologul sau ucrainean Dimitro Kuleba, in Antalia, ca Rusia nu planuieste sa atace alte tari.

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a sosit miercuri seara in Turcia, unde urmeaza sa se intilneasca cu omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba, fiind prima intrevedere diplomatica la acest nivel de cind a inceput razboiul din Ucraina, a declarat un oficial turc pentru AFP. Discutiile programate pentru…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitry Kuleba, a anunțat despre posibilitatea unei intilniri cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov in Turcia, daca perspectiva discuțiilor dintre Moscova și Kiev va fi semnificativa. El a spus ca a avut o discuție telefonica cu ministrul turc de Externe, Mevlut…