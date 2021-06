Şeful diplomaţiei turce, la Paris pentru relansarea relaţiei bilaterale Sefii diplomatiilor franceza si turca s-au intalnit luni la Paris pentru a angaja un dialog mai calm dupa mai mult de un an de tensiuni la varf, de la Mediterana de est la Libia, noteaza AFP. "Intentionam sa consolidam relatiile noastre cu Franta pe baza respectului reciproc", a scris pe Twitter Mevlut Cavusoglu, a carui tara cauta sa-si normalizeze relatiile cu Parisul, cu cateva zile inainte de summitul NATO programat la 14 iunie la Bruxelles. #Fransa Disisleri Bakani Jean-Yves Le Drian’la cok boyutlu ikili iliskilerimizi, bolgesel ve uluslararasi gelismeleri ele aldik.Fransa’yla iliskilerimizi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

