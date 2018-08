Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov l-a informat vineri pe omologul sau american Mike Pompeo - in cadrul unei convorbiri telefonice - ca Rusia "respinge categoric" noile sanctiuni ale Washingonului impotriva Moscovei, potrivit diplomatiei ruse, citata de AFP. Cu ocazia acestei convorbiri…

- Ministerul de Externe al Greciei a acuzat vineri Moscova ca a decis in "mod arbitrar" expulzarea unor diplomati greci aflati la post in Rusia, ca raspuns la un act similar al Atenei de luna trecuta, informeaza France Presse. Luni, ambasadorul Greciei la Moscova a fost convocat la Ministerul de Externe…

- Rusia anunța ca l-a convocat pe ambasadorul Greciei la Moscova, caruia i-a raspuns cu aceeași moneda la decizia Atenei de a expulza doi diplomați ruși, decizie pe care Ministerul rus de Externe a catalogat-o drept inutila, noteaza Reuters.

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata ca l-a numit pe actorul american Steven Seagal reprezentantul sau special pentru legaturile umanitare ruso-americane, un rol care ar urma duca la aprofundarea legaturilor culturale, artistice si in randul tinerilor intre cele doua tari, relateaza Reuters.…

- Rusia a cerut joi incetarea cat mai curand a luptelor in Yemen, unde fortele pro-guvernamentale au lansat in ajun o ofensiva asupra portului strategic Hodeidah, controlat de rebeli, in pofida apelurilor la retinere lansate de comunitatea internationala, relateaza AFP. "Aceasta schimbare a cursului evenimentelor…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a fost primit joi, pentru prima data, de liderul nord-coreean Kim Jong Un, in cadrul vizitei sale oficiale la Phenian, a anuntat Ministerul de Externe al Federatiei Ruse, informeaza TASS si AFP. "Kim Jong Un l-a primit pe Serghei Lavrov la Phenian", a anuntat ministerul…

- Polonia a cerut marti Rusiei explicatii cu privire la interdictia de intrare pe teritoriul rusesc impusa directorului Institutului polonez de relatii internationale Slawomir Debski, o masura survenita in noaptea de luni spre marti, a anuntat Ministerul de Externe al Poloniei,