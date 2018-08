Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov si-a exprimat miercuri speranta ca tarile occidentale nu vor impiedica "operatiunea antiterorista" din Idlib, ultima regiune siriana care nu se afla sub controlul fortelor guvernamentale ale Siriei, informeaza AFP. "Sper ca partenerii nostri occidentali nu vor favoriza provocarile, nu vor impiedica operatiunea antiterorista" din Idlib, a declarat el in timpul unei conferinte de presa sustinuta alaturi de omologul sau saudit Adel al-Joubeir, in conditiile in care regimul de la Damasc incearca sa recucereasca regiunea. Soarta provinciei Idlib a suscitat in ultimele…