Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, se va deplasa in Coreea de Nord la o data care va fi facuta publica in viitorul apropiat, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, informeaza AFP. "O vizita a ministrului rus al afacerilor externe in Coreea de Nord este in curs de organizare. Datele concrete vor fi anuntate mai tarziu, prin canale oficiale", a declarat Zaharova. O sursa diplomatica a declarat - sub protectia anonimatului pentru cotidianul rus RBK - ca Serghei Lavrov se va deplasa la Phenian in 31 mai si pentru aceasta a fost nevoit sa-si anuleze…