- Democratul Joe Biden se apropie de minimul necesar de electori pentru obtinerea mandatului prezidential, 270 din totalul de 538 de electori, in timp ce numaratoarea voturilor continua in mai multe state-cheie, intre care Arizona, Nevada si Pennsylvania. In mai multe orase americane, oamenii cer in strada…

- Guvernul Marii Britanii urmarește procesul alegerilor prezidențiale din Republica Moldova cu interes imparțial, potrivit unui comunicat emis de Ambasada Regatului Unit in Moldova. Totodata, Ambasada Statelor Unite saluta evaluarea facuta de Oficiul pentru Instituțiile Democratice și Drepturile Omului…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat ca el vede putine perspective de a se ajunge la un acord cu SUA cu privire la prelungirea New START, ultimul acord de dezarmare nucleara care mai este in vigoare intre Rusia si SUA si al carui termen expira in februarie anul viitor, intr-un interviu…

- Ministrul suedez de externe, Ann Linde, a anuntat ca a purtat "discutii constructive separate" cu omologii sai din Armenia si Azerbaidjan pe fondul luptelor ce au loc in disputata regiune Nagorno-Karabah, in timp ce Rusia a criticat sprijinul promis de Turcia Azerbaidjanului in conflict, relateaza…

- Parlamentul European (PE) a adoptat joi o rezolutie prin care nu-l mai recunoaste pe Alexandr Lukasenko drept presedinte al Belarusului, calificata de Minsk drept ''agresiva'', ''indepartata de realitate'' si ''dezechilibrata'', in timp ce mai multe…

- Reuniunea anuala a Organizatiei pentru Cooperare si Securitate in Europa (OSCE), prezentata drept "cea mai mare" conferinta europeana privind drepturile omului, a fost anulata din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat vineri organizatia, relateaza AFP, potrivit AGERPRES."Statele participante…

