Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov se va deplasa joi la Phenian, pentru a discuta despre programul nuclear al Coreei de Nord si despre cooperarea dintre cele doua tari, a anuntat miercuri Ministerul de Externe al Federatiei...

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov se va deplasa joi la Phenian, pentru a discuta despre programul nuclear al Coreei de Nord si despre cooperarea dintre cele doua tari, a anuntat miercuri Ministerul de Externe al Federatiei Ruse, informeaza AFP, preia Agerpres."Vizita oficiala a ministrului…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov se va deplasa joi la Phenian, pentru a discuta despre programul nuclear al Coreei de Nord si despre cooperarea dintre cele doua tari, a anuntat miercuri Ministerul de Externe al Federatiei Ruse, informeaza AFP. "Vizita oficiala a ministrului de externe rus Serghei…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, se va deplasa in Coreea de Nord la o data care va fi facuta publica in viitorul apropiat, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, informeaza AFP. "O vizita a ministrului rus al afacerilor externe in Coreea de Nord…

- "Va pot doar spune ca nu a existat o invitatie pentru noi. Inteleg ca jurnalistii au fost invitati", a afirmat oficialul american."Sigur ca salutam anuntarea planurilor de dezafectare a poligonului de teste nucleare. As merge pana la inchiderea permanenta, ireversibila, care poate fi inspectata si…

- Ministrul de externe chinez, Wang Yi, va efectua o vizita in Coreea de Nord miercuri si joi, a anuntat luni diplomatia de la Beijing, acest anunt intervenind la cateva zile de la intalnirea istorica intre liderii celor doua Corei, informeaza AFP. Wang va efectua aceasta vizita la invitatia…

- Ministrul de externe nord-coreean Ri Yong Ho, aflat in prezent la Beijing, va face o escala si la Moscova in cadrul turneului sau in strainatate, a anuntat marti Ambasada Rusiei in Coreea de Nord, potrivit AFP. 'Seful diplomatiei nord-coreene a plecat intr-un turneu in strainatate, una din destinatii…

- Ministrul de Externe din Coreea de Nord ar putea efectua o vizita in Rusia in luna aprilieRi Yong-ho, ministrul nord-coreean de Externe, intentioneaza sa efectueze o vizita in Rusia, care ar putea avea loc la mijlocul lunii aprilie, a declarat un oficial din Ministerul de Externe de la…