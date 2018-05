Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ramane hotarata sa respecte acordul international privind programul nuclear cu Iranul, denuntat marti de Statele Unite, a declarat miercuri ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, citat de agentia de presa Interfax, potrivit Reuters. In acelasi timp, ministrul adjunct de externe…

- Ministrul de externe nord-coreean Ri Yong Ho, aflat in prezent la Beijing, va face o escala si la Moscova in cadrul turneului sau in strainatate, a anuntat marti Ambasada Rusiei in Coreea de Nord, potrivit AFP. 'Seful diplomatiei nord-coreene a plecat intr-un turneu in strainatate, una din destinatii…

- Administratia Vladimir Putin va expulza 60 de diplomati americani din Rusia si va închide Consulatul SUA din orasul Sankt-Petersburg, ca reactie la masuri similare dispuse de presedintele american, Donald Trump, dupa atacul neurotoxic din Marea Britanie. În total, Rusia ar urma…

- Rusia l-a convocat joi pe ambasadorul Statelor Unite la Moscova, John Huntsman, pentru a-i comunica masurile de represalii la decizia tarii sale de a expulza diplomati rusi in cazul otravirii spionului dublu Serghei Skripal si a fiicei acestuia, transmite agentia EFE. " Literalmente, in acest moment,…

- Ministrul de Externe din Coreea de Nord ar putea efectua o vizita in Rusia in luna aprilieRi Yong-ho, ministrul nord-coreean de Externe, intentioneaza sa efectueze o vizita in Rusia, care ar putea avea loc la mijlocul lunii aprilie, a declarat un oficial din Ministerul de Externe de la…

- Ministrul de externe nord-coreean, Ri Yong-ho, incepe joi o vizita de doua zile in Suedia, tara care reprezinta diplomatic Statele Unite ale Americii la Phenian, a comunicat Ministerul de Externe de la Stockholm, in contextul pregatirilor pentru summitul istoric intre presedintele american Donald Trump…

- 'Nimeni nu a acuzat inca Rusia ca este responsabila de aceste schimbari in functii de conducere la Washington?', a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse Maria Zaharova intr-un comentariu pentru AFP. Presedintele Donald Trump a anuntat marti ca Rex Tillerson a fost inlocuit la conducerea…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat ca Moscova spera ca acordul privind o intalnire intre presedintele american Donald Trump si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, va fi pus in aplicare, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.