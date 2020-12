Stiri pe aceeasi tema

- Polonia si Ungaria au respins vineri o initiativa a diplomatilor Uniunii Europene de atasare a unei declaratii explicative privind conditionarea fondurilor europene de respectarea statului de drept, dupa ce initial Polonia parea sa agreeze mutarea, relateaza Reuters.

- Prim-ministrul polonez, Mateusz Morawiecki, si omologul sau ungar, Viktor Orban, au ramas hotarati sa isi mentina veto-ul asupra bugetului multianual al UE daca cererea lor de retragere a conditiilor legate de statul de drept nu va fi auzita, a declarat luni seara purtatorul de cuvant al executivului…

- Ungaria si Polonia isi vor mentine veto-ul asupra bugetului multianual al Uniunii Europene in cazul in care accesarea de fonduri europene va fi conditionata de situatia statului de drept, , se arata intr-o scrisoare comuna a celor doi premieri. Mentinerea acestui veto inseamna blocarea bugetului UE,…

- Ungaria si Polonia isi vor mentine veto-ul asupra bugetului multianual al Uniunii Europene in cazul in care accesarea de fonduri europene va fi conditionata de situatia statului de drept. Mentinerea acestui veto inseamna blocarea bugetului UE, in valoare de 1.800 de miliarde de euro. Premierii ungar…

- Reacția premierului Ludovic Orban, in contextul blocarii de catre Ungaria și Polonia a bugetului multianual al UE și a planului european de relansare, face inconjurul presei internaționale. Premierul Ludovic Orban a indemnat, joi, Ungaria si Polonia sa renunte la blocarea procedurilor de adoptare…

- Ungaria s-a opus prin veto bugetului pentru 2021-2027 si fondului de recuperare post-coronavirus ale Uniunii Europene pentru ca ele ar fi fortat-o sa accepte migratia, a declarat miercuri premierul Viktor Orban, potrivit Reuters. Ungaria, alaturi de Polonia, si-a exprimat luni vetoul atat…

- Presedintele Partidului Popular European (PPE), fostul premier polonez Donald Tusk, a cerut luni excluderea din acest partid a formatiunii Fidesz conduse de premierul ungar Viktor Orban, dupa ce Ungaria a blocat prin veto - impreuna cu Polonia - bugetul multianual al UE si planul european de relansare…

- Ungaria si Polonia au blocat luni prin veto o decizie esentiala privind adoptarea bugetului multianual al UE, nefiind de acord cu conditionarea accesarii fondurilor europene de respectarea statului de drept, au declarat diplomati europeni pentru agentia DPA, preluata de Agerpres.