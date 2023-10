Stiri pe aceeasi tema

- Declaratiile premierului Netanyahu care a spus ca daca Hezbollah va intra in razboi impotriva Israelului in sprijinul Hamas va comite „cea mai mare greseala din viata sa” nu au ramas fara raspuns. Gruparea siita libaneza Hezbollah spune ca nu va intra imediat in razboiul impotriva Israelului cand…

- Influenceri populari in Germania ii indeamna pe tinerii musulmani la violența, relateaza publicația germana Bild , care reda și o parte din clipurile luate la vizor acum și de autoritați. In ultimele zile au avut loc mai multe incidente intre manifestanții pro-palestinieni și poliție, in urma carora…

- Libanul pregateste masuri de urgenta si este cu ochii atintiti spre frontiera sa sudica, unde gruparea siita Hezbollah si Israelul sunt implicate in schimburi de focuri tot mai intense, in timp ce creste senzatia de teama si neputinta ca tara se va vedea atrasa in razboiul pornit din Fasia Gaza, consemneaza…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a declarat marti, 17 octombrie, ca vizita presedintelui SUA, Joe Biden, prevazuta miercuri, 18 octombrie, in Israel este ”absolut necesara” si a mai adaugat ca este sigur ca liderul de la Casa Alba va transmite un mesaj similar cu cel al UE privind respectarea…

- Antony Blinken se afla intr-un turneu de criza prin Orientul Mijlociu dupa atacul sangeros al Hamas din 7 octombrie in Israel care a ucis peste 1.400 de persoane, majoritatea civili, provocand represalii soldate cu cel putin 2.670 de morti.

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas, potrivit Times of Israel.

- Liderul organizatiei paramilitare Hezbollah a discutat cu ministrul de externe al Iranului, aflat in vizita in Liban, despre „pozitiile ce trebuie adoptate” pe fondul razboiului dintre Israel si Hamas, a anuntat vineri formatiunea pro-iraniana, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Ministrul de externe…

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a discutat sambata cu omologul sau egiptean, Sameh Shoukry, in speranta ca Egiptul, un intermediar cheie intre Israel si Hamas, va contribui la oprirea ofensivei miscarii islamiste palestiniene, potrivit Departamentului de Stat, scrie AFP, preluata de Agerpres.