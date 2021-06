Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei israeliene Yair Lapid se deplaseaza marti în Emiratele Arabe Unite, în prima vizita oficiala a unui ministru al statului israelian în aceasta monarhie din Golf, a transmis Ministerul de Externe al Israelului, potrivit AFP și Agerpres.Lapid a postat pe contul sau…

- Noul sef al diplomatiei israeliene, Yair Lapid, care s-a intalnit pentru prima data cu omologul sau american Anthony Blinken, a exprimat "rezervele puternice" ale statului evreu in privinta negocierilor pentru relansarea acordului nuclear iranian, dorindu-si in acelasi timp consolidarea dialogului…

- Noul ministru de Externe al Israelului, Yair Lapid, va efectua saptamana viitoare prima vizita in Emiratele Arabe Unite din istoria relatiilor diplomatice bilaterale, informeaza agentia Associated Press. Vizita lui Yair Lapid intervine in contextul in care Israelul si Emiratele Arabe Unite…

- Germania va ridica la 1 iulie avertizarea de calatorie, in vigoare de peste un an, pentru majoritatea tarilor, cu exceptia celor care inregistreaza inca un nivel ridicat de infectare sau o incidenta puternica a variantelor coronavirusului, a anuntat vineri Ministerul federal de Externe, transmit…

- Ministrul israelian de Externe Gabi Ashkenazi efectueaza duminica o vizita la Cairo - o premiera in ultimii 13 ani - in vederea unor discutii despre armistitiul care a intrat in vigoare la 21 mai, mediat de Egipt, in urma celui de-al patrulea razboi, de 11 zile, intre armata israeliana si Hamas,…

- Seful armatei israeliene, Aviv Kohavi, a declarat duminica ca miscarea islamista Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, "nu a calculat corect amploarea" raspunsului israelian cand a lansat ploaia de rachete saptamana trecuta, transmite AFP preluat de agerpres. "Actionam cu un simt al dreptatii, cu…