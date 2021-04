Stiri pe aceeasi tema

- Israelul este implicat in accidentul de uminica de la instalația nucleara Natanz, care a avut ca scop perturbarea negocierilor privind acordul nuclear. Despre acest lucru a declarat luni ministrul Iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif. "Politicienii israelieni și militarii spun deschis ca nu vor…

- Teheranul considera ca Israelul este vinovat pentru incidentul produs duminica la centrala de imbogatire a uraniului de la Natanz (centrul Iranului), a anuntat luni ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif, care a promis razbunare, transmite Reuters. Autoritatile iraniene au descris incidentul…

- Ministrul de externe irlandez, Simon Coveney, se va intalni duminica la Teheran cu presedintele iranian Hassan Rouhani in calitate de facilitator din partea Consiliului de Securitate al ONU pentru acordul nuclear convenit in 2015 intre Iran si marile puteri mondiale, transmite Reuters. Foto: (c) IRAN…

- Statele Unite au manifestat miercuri o anumita nerabdare fața de absența unui raspuns din partea Iranului cu privire la o posibila întâlnire directa pentru lansarea procesului de salvare a acordului nuclear iranian, relateaza AFP.„Rabdarea noastra are limite!”, le-a raspuns…

- Ambasadorul israelian in SUA si la ONU, Gilad Erdan, a sugerat marti ca tara sa ar putea sa nu fie de acord cu strategia Statelor Unite privind programul nuclear iranian, transmite Reuters. In contrast cu abordarea presedintelui american Joe Biden, diplomatul a cerut noi sanctiuni impotriva Iranului…

- Inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, a declarat vineri ca i-a cerut ministrului de externe rus, Serghei Lavrov, eliberarea din inchisoare a disidentului Aleksei Navalnii, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Seful diplomatiei europene,…

- Secretarul american de Stat Mike Pompeo si-a anulat, marti, in ultimul moment, un turneu in Europa, dupa ce ministrul de Externe din Luxembourg si oficiali europeni de rang inalt au refuzat sa se intalneasca cu el, au declarat diplomati europeni si alte persoane apropiate situatiei, transmite Reuters.

- Autoritațile israeliene au anunțat marți ca vor face acest pas dupa ce cercetarile aflate acum in desfașurare dovedesc ca vaccinarea copiilor este sigura, scrie Reuters.Israelul conduce convingator topul țarilor cu cele mai eficiente campanii de vaccinare și planuiește sa extinda in viitorul apropiat…