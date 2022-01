Stiri pe aceeasi tema

- Franța iși trimite ministrul Apararii și ministrul de Externe in Romania, in contextul creșterii tensiunilor intre NATO și Rusia. Ministrul francez al Apararii, doamna Florence Parly, va veni la București și va avea o intalnire cu premierul Nicolae Ciuca. Intalnirea celor doi oficiali este programata…

- Ministrul de Externe francez Jean-Yves Le Drian a anuntat miercuri ca va vizita in viitorul apropiat Romania pentru a transmite un mesaj de solidaritate acestei tari, in contextul in care Franta cauta alaturi de partenerii europeni si SUA modalitati pentru detensionarea crizei legate de Ucraina, informeaza…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca prezenta consolidata a NATO pe Flancul estic ar trebui sa se produca cat mai curand, aratand si ca anunturile presedintilor SUA si Frantei au si un rol important de descurajare in contextul actual de securitate.

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, saluta decizia Franței de a contribui cu soldați in Romania. Aurescu susține ca acțiunea e rezultatul „notabil” al eforturilor „constante ale Președintelui Klaus Iohannis”. „Anunțul important al Președintelui Emmanuel Macron privind disponibilitatea…

- Ministrul francez de Externe Jean-Yves Le Drian preconizeaza, intr-o vizita la Dakar, luni, dezvoltarea unor ”sinergii” in vederea unei suveranitati vaccinale a Africii, in contextul unei productii slabe de vaccin pe acest continent, relateaza AFP.

- Ministrii francezi si rusi ai afacerilor externe si apararii se vor reuni vineri, la Paris, in marja unei conferinte internationale cu privire la Libia, au comunicat marti autoritatile franceze, potrivit AFP. 'Pe langa mizele de stabilitate strategica si de securitate europeana, aceasta intalnire…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a participat la cea de-a doua reuniune a șefilor diplomației din țarile invecinate cu Afganistan. Acesta a reiterat faptul ca, in situația actuala, trebuie respectate suveranitatea, independența și integritatea teritoriala ale Afganistanului. In abordarea problemelor…