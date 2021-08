Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, s-a pronuntat duminica, din nou, in favoarea crearii unei forte militare a UE pentru a obtine o "autonomie strategica" a blocului comunitar si a inceta sa mai actioneze ca "un subsidiar al americanilor", relateaza EFE. "Tragedia" care se petrece in Afganistan trebuie sa-i determine pe europeni sa se doteze cu o capacitate militara de interventie pentru a face fata viitoarelor crize care ameninta sa se declanseze in Irak si in Sahel, a avertizat Borrell intr-un interviu acordat sambata AFP.…