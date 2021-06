Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a cerut marti ''incetarea imediata a tuturor violentelor si punerea in practica a unei incetari a focului'' intre Israel si palestinieni, dupa o reuniune de urgenta a ministrilor de externe din Uniunea Europeana, transmite AFP. ''Obiectivul…

- Dupa doua zile de tentative de mediere a conflictului care a escaladat in Orientul Mijlociu, seful diplomatiei europene Josep Borrell a lansat un apel sambata la respectarea dreptului international in Orientul Mijlociu, potrivit dpa. Trebuie sa fie un acces umanitar deplin in Fasia Gaza,…

- Uniunea Europeana va permite Statelor Unite, Canadei si Norvegiei sa se alature unui proiect menit sa rezolve problema deplasarii intarziate a trupelor prin Europa, actiune considerata de NATO drept vitala in cazul unui conflict cu Rusia, relateaza miercuri agentia Reuters. In timp ce…

- Uniunea Europeana trebuie sa se pregateasca pentru o 'perioada dificila' in relatia cu Rusia, care pare sa fi ales 'in mod deliberat' sa creasca tensiunile cu Occidentul, a avertizat miercuri seful diplomatiei europene, Josep Borrell, in Parlamentul European, transmite AFP. 'Cred ca trebuie…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a inceput miercuri o vizita in Mauritania, dupa care se va deplasa in Ciad pentru a participa la inmormantarea presedintelui Idriss Deby Itno, si apoi in Mali, informeaza AFP. "In pofida unui an special, marcat de criza COVID-19, Sahelul ramane in fruntea…

- Șeful diplomației europene Josep Borrell a declarat Rusia drept un vecin periculos, indemnind totuși la menținerea canalelor de legatura cu aceasta. Cuvintele lui au fost citate de RIA Novosti. „Trebuie sa discutam canalele de comunicare cu Rusia. Rusia este un vecin, unul periculos, dar trebuie sa…