- Franta, Germania si Marea Britanie, cele trei state europene co-semnatare ale acordului nuclear din 2015 cu Iranul, au declansat un proces de mediere, marti, care are scopul de a forta Iranul sa revina la respectarea limitelor impuse asupra programului sau nuclear, altfel riscand noi sanctiuni internationale.

- Seful diplomatiei UE, Josep Borrell, a avertizat vineri la Bruxelles ca Iranul trebuie sa se conformeze angajamentelor sale pentru a evita incetarea acordului cu privire la programul sau nuclear, varianta pe care el nu a exclus-o, potrivit AFP. ‘Suntem dornici sa mentinem acest acord, dar pentru aceasta…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a descris atacul de razbunare al Iranului asupra a doua baze din Irak unde stationeaza militari americani drept "un alt exemplu de escaladare si amplificare a confruntarii", informeaza miercuri dpa si AFP. Nu este in interesul nimanui ca violentele…

- Seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, a condamnat marti la Bruxelles "ingerinta Turciei" in conflictul libian, in finalul unei reuniuni cu ministrii de externe ai Frantei, Germaniei, Regatului Unit si Italiei, potrivit France Presse. In acelasi timp, ministrii de externe ai Frantei, Regatului…

- Iranul a afirmat joi ca statele europene semnatare ale acordului nuclear din 2015 nu pot declansa mecanismul inclus in acest pact care ar putea sa duca pe termen lung la reintroducerea de sanctiuni din partea ONU, relateaza AFP. Ministrul francez de externe Jean-Yves Le Drian a amenintat…