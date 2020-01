Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va analiza toate modalitatile de mentinere a incetarii oficiale a focului in Libia in cazul ajungerii la o astfel de evolutie, dar orice acord de pace va avea nevoie de sprijinul real al Uniunii Europene pentru a putea rezista, a declarat luni seful diplomatiei europene Josep Borrell,…

- Seful diplomatiei Uniunii Europene, spaniolul Josep Borrell, s-a intalnit joi cu omologul sau iranian Mohammad Zavad Zarif la New Delhi pentru a presa Iranul sa mentina acordul nuclear si sa revina asupra incalcarii angajamentelor sale, potrivit AFP. Josep Borrell a insistat in cursul…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell, insarcinat cu supervizarea mecanismului de reglementare a diferendelor prevazut in acordul nuclear incheiat cu Iranul in 2015, le-a cerut marti tuturor partilor...

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell, insarcinat cu supervizarea mecanismului de reglementare a diferendelor prevazut in acordul nuclear incheiat cu Iranul in 2015, le-a cerut marti tuturor partilor semnatare sa sustina documentul, transmit AFP si DPA. ''Protejarea JCPOA (acronimul…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a descris atacul de razbunare al Iranului asupra a doua baze din Irak unde stationeaza militari americani drept "un alt exemplu de escaladare si amplificare a confruntarii", informeaza miercuri dpa si AFP. Nu este in interesul nimanui ca violentele…

- Seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, a condamnat marti la Bruxelles "ingerinta Turciei" in conflictul libian, in finalul unei reuniuni cu ministrii de externe ai Frantei, Germaniei, Regatului Unit si Italiei, potrivit France Presse. In acelasi timp, ministrii de externe ai Frantei, Regatului…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell l-a invitat la Bruxelles pe ministrul iranian al Afacerilor Externe, Mohammad Javad Zarif, a anuntat acesta duminica, printr-un comunicat al UE care indeamna la "detensionarea" situatiei din Orientul Mijlociu, potrivit AFP.Citește și: SONDAJ CURS -…

- Respectul pentru faptele istorice nu poate fi considerat revizionism, a declarat marti ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, la audierea sa anuala in fata comisiei parlamentare pentru coeziune nationala, transmite MTI, potrivit Agerpres. Seful diplomatiei ungare a afirmat in cadrul audierii…